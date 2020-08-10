"التعاون الخليجي" يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران

الرياض/ الخليج 365

أعلن مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إرسال خطاب لمجلس الأمن الدولي، يطالبه بتمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران.

وتلك الخطوة تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها وأجرى مسؤولون أمريكيون بشأنها الشهرين الماضيين اتصالات وجولات مؤخرا في المنطقة.

وأوضح المجلس في بيان أن "الأمين العام له نايف الحجرف، بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين أول) 2020".

وأرجع الحجرف طلب المجلس إلى "استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية والتدخل المسلح في دول الجوار".

وقال إن ذلك "يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

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وأكد "ضرورة تمديد الحظر الدولى لما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن و استقرار المنطقة والعالم".

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وهذا الطلب الصادر من المجلس التعاون يأتي في ظل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع، في 5 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع على قطر "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وحرصت قطر على مظلة مجلس التعاون الخليجي والحضور الرفيع لأغلب لقاءاتها، وسط حديث من دول المقاطعة على التمسك أيضا بوحدة المجلس رغم الخلافات.

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