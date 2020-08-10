بومبيو: على مجلس الأمن الاختيار بين تسليح الإرهابيين أو مساندة الخليج

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن أمريكا ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران. وقال بومبيو خلال تصريحات له: على مجلس الأمن الاختيار بين تسليح الإرهابيين أو مساندة الخليج. وأشار إلى أن دول عدة في الشرق الأوسط تؤيد تمديد حظر التسلح على إيران.

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