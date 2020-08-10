الأهلي يصعق الاتحاد بثنائية

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حسم الأهلي ديربي جدة لمصلحته بتغلبه على الإتحاد بهدفين لواحد في المباراة التي جرت بينهما على مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح عمر السومة التسجيل للأهلي في الدقيقة 30، قبل ان يدرك عبدالإله المالكي التعادل للعميد في الدقيقة 41. وفي الدقيقة 64 أضاف السومة الهدف الثاني للأهلي.
ورفع الأهلي رصيده الى 43 في المركز الثالث في حين بقي رصيد الإتحاد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
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