ربع عبدالله والتأكيد

• قال ا.د. عبدالرزاق ابوداود ذات لقاء ان الملك فيصل – رحمه الله – بعد أن سلمه كأسه الغالية، “مافيه غيركم ياربع عبدالله ” كناية عن كثرة صعودهم للمنصات، والمقولة الملكية رسالة لكل ادارات الملكي لعلها تعمل على اعادته للمنصات.

• استبشر جمهور الأهلي بالخطوات الإيجابية من الإدارة بتوقيع عقود احترافية مع مجموعة من شباب سفير الوطن، وتصعيدهم لتمثيل الفريق الأول، وتجديد عقدي المسيليم، والمؤشر.

• فوز الأهلي في الدربي الأقدم والأشهر، امر طبيعي، فرضته ظروف التفوق الأهلاوي على مدار ثمانية مواسم، ذاق منها الجار مرارة الهزائم أشكال، والوان، ويعاني الجار من عقدة الاهلي وحلها يصعب عليه.

• ماذا بقي؟

بقي القول:

تشكر إدارة الأهلي على توقيعها عقودًا احترافية مع ابناء اكاديمية الأهلي، وكذلك تجديد عقود اللاعبين، وأتمنى من المدرب ان يمنح الفرصة لهم للاعتماد عليهم مستقبلًا، فهم عماد أهلينا، والمحافظة عليهم واجب على الإدارة، وعدم التفريط فيهم لأنهم امل لمستقبل الملكي.

• ترنيمتي:

ياسارقٍ لقب الملكي سفير الوطن

من علمك تاريخنا مشقوقة جيوبه

حنشل القاب عادات لك جرن

بطولة ياخذها بشكٍ يشوبه

د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah