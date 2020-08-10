شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. «المرور» يُحدد موعد رصد مخالفتي الحزام والجوال آلياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بمنطقة. وأوضح “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال بالجوف بعد 7 أيام، بمشيئة الله. وطالبت إدارة المرور السائقين بضرورة الالتزام بربط الحزام وتجنب الانشغال بالجوال حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.

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