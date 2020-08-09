شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، قبل قليل، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس الحالي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج،وسيستمر الدعم حتى نهاية اليوم الاثنين.



وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

ولفت “حساب المواطن” إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.