شكرا لقرائتكم خبر عن مثال للوفاء والتضحية.. مواطن يتبرع لشقيقه بجزء من كبده بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب مواطن بالعاصمة الرياض مثالا للوفاء والتضحية، وسارع بالتبرع لشقيقه المريض بجزء من كبده، لوضع حد لمعاناته مع المرض.

ونجحت عملية زراعة كبد للمواطن مفلح مشعي ال ثامر، بعد مسارعة أخيه نايف مشعي بالتبرع بجزء من كبده، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء وصلة الرحم وإنهاء معاناة أخية مع المرض بفضل الله.

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وقال الشاب نايف مشعي ال ثامر، أحد منسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إنه سعيد جداً بعد تطابق المتطلبات لزراعة الكبد لأخيه ونهايةً بنجاح العملية التي أعادة بحمد الله الصحة والعافية لشقيقه الغالي.

وتابع قائلا: “ما فعلته ليس إلا الواجب من أخ لأخيه، وصلةً يراد بها وجه الله، والتي حث عليها ديننا الحنيف في بذل صلة الرحم على جميع الأوجه، ومع تلك محبةً لأخي وعضيدي في الدنيا”.

وعملية زرع الكبد هي إجراء جراحي، يتم فيها إزالة جزء من الكبد من شخص حي سليم وزرعه في شخص لم يعد الكبد لديه يعمل بشكل صحيح، وينمو الكبد المتبقي لدى المتبرِّع ويعود إلى حجمه الطبيعي وقدرته في غضون شهرين بعد إجراء الجراحة، وفي الوقت نفسه ينمو جزء الكبد المزروع ويستعيد وظائف الكبد الطبيعية لدى المتلقي ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بالصحة والعافيه.