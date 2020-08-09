- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة «الوايرلس» ضعيفة في منزلك.. إليك طريقة سهلة لحل المشكلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بضبط وضعية الهوائي “الانتل”، لحل مشكلة ضعف إشارة الوايرلس في المنزل.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تعاني من أن إشارة الوايرلس ضعيفة عندك في المنزل؛ فتأكد من وضعية الهوائي “الانتل” الموجود في المودم، فإذا كانت وضعيته مائلا بدرجة كبيرة فقد لا يبث إشارة قوية مقارنة بوضعه المستقيم الافتراضي.
ونشر الحمادي، صورة أوضح من خلالها قوة إشارة الوايرلس في حالة وضعها بشكل مستقيم وليس مائل.
كانت هذه تفاصيل خبر إشارة «الوايرلس» ضعيفة في منزلك.. إليك طريقة سهلة لحل المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.