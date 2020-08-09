شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة «الوايرلس» ضعيفة في منزلك.. إليك طريقة سهلة لحل المشكلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بضبط وضعية الهوائي “الانتل”، لحل مشكلة ضعف إشارة الوايرلس في المنزل.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت تعاني من أن إشارة الوايرلس ضعيفة عندك في المنزل؛ فتأكد من وضعية الهوائي “الانتل” الموجود في المودم، فإذا كانت وضعيته مائلا بدرجة كبيرة فقد لا يبث إشارة قوية مقارنة بوضعه المستقيم الافتراضي.

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ونشر الحمادي، صورة أوضح من خلالها قوة إشارة الوايرلس في حالة وضعها بشكل مستقيم وليس مائل.