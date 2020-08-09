إعلام: وزير الداخلية اللبناني يتجه للاستقالة

وبحسب قناة الجديد اللبنانية "وزير الداخلية محمد فهمي يتجه للاستقالة من الحكومة غدا الاثنين".
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص.
وخلف الانفجار أضرارا جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
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