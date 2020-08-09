شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل رضيع بطلق نارى "طائش" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت فى مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب مواطنين، بحسب صحيفة "سبق".

وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت فى صدره.

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وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمى الأسلحة فى المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التى تشكل خطراً على حياة الأبرياء.