شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة أمريكا باليمن: الحوثيين يتسببون بكارثة بيئية بعرقلة أعمال ناقلة "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية في اليمن، أن الحوثيين يتسببون بكارثة بيئية وإنسانية بأعمال العرقلة والتأخير المتعلقة بناقلة صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضافت السفارة الأمريكية في اليمن، أن من مصلحة اليمن والمنطقة أن يسمح الحوثيون بتفقد أممي لناقلة النفط "صافر".

وفى وقت سابق، أكد وزير الإعلام اليمنى، أن خزان صافر سيتسبب بكارثة أسوأ بعشرات المرات من انفجار بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال وزير الإعلام اليمنى، إن الحوثيين يتجاهلون المطالب الدولية بشأن خزان صافر.

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فيما بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمى، اليوم الأحد مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة .

واستعرض خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، آخر التطورات على الساحة الوطنية، بما فيها الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية إعادة تطبيع الأوضاع فى محافظة سقطرى، واستمرار رفض مليشيات الحوثى السماح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر.

وأكد الحضرمى أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام، وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وافقت فى مايو ٢٠٢٠ على مقترحات المبعوث الأممى بما فى ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التى أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين.