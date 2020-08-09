شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 453 إصابة جديدة بكورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأوضح بيان صادر عن مركز السيطرة على الأمراض النيجيرى اليوم، أن إجمالى الحالات المصابة بلغت 46 ألفاً و 140 حالةً، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 930 حالةً.

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