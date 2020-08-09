شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبنانى يؤكد تقديم استقالته من الحكومة: تضامنا مع الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير البيئة اللبنانى، تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية، وجاء فى بيان الاستقالة: "تضامنا مع الجرحى وهول الكارثة أعلن استقالتى من الحكومة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وشهدت الساعات القليلة الماضية تقديم عدد من الوزراء والنواب فى لبنان الاستقالة فى ظل حادث انفجار مرفأ بيروت الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى. على جانب أخر، تجددت اليوم، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن مواجهات عنيفة تدور بين قوى الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب، مؤكدة أن المحتجين يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الأمن قنابل مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت قناة "لبنان 24"، أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس، مشيرة إلى استخدام مفرقعات خلال المواجهات.

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من جانبها، لفتت قناة "LBCI" إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وجاء ذلك بعد يوم من موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات في بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في العاصمة للاقتحام على أيدي حشود من المحتجين الغاضبين.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 158 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.