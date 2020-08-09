شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا :8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 6518 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاصابات إلى 6518 شخصا .

واكد بيان لوزارة الصحة بثته الاذاعة الموريتانية مساء اليوم الاحد أنه خلال ال24 ساعة الماضية وبعد اجراء 154 فحصا تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس ، وتم شفاء 53 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 5580 ، وإجمالي الوفيات إلى 157 شخصا في حين يواصل 781 مصابا علاجهم بالمستشفيات.

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وفى وقت سابق، أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 6 آلاف و510 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الموريتانية - بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبعد إجراء 220 فحصا، جرى تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 84 مصابا؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 5 آلاف و517 مصابا. وقال إن إجمالى الوفيات وصل إلى 157 شخصا.