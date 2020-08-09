موريتانيا :8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ 6518

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاصابات إلى 6518 شخصا .
واكد بيان لوزارة الصحة بثته الاذاعة الموريتانية مساء اليوم الاحد أنه خلال ال24 ساعة الماضية وبعد اجراء 154 فحصا تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس ، وتم شفاء 53 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 5580 ، وإجمالي الوفيات إلى 157 شخصا في حين يواصل 781 مصابا علاجهم بالمستشفيات.
وفى وقت سابق، أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 6 آلاف و510 حالات.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الموريتانية - بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبعد إجراء 220 فحصا، جرى تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 84 مصابا؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 5 آلاف و517 مصابا. وقال إن إجمالى الوفيات وصل إلى 157 شخصا.
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