شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى مستقيل يطالب بانتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة خبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان حمادة، النائب المستقيل من البرلمان اللبناني، أن الشارع اللبناني يشهد زلزالا كبيرا خلال الفترة الراهنة في الميادين اللبنانية بعد الانفجار الضخم الذى ضرب مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن هذا الانفجار يأتي في ظل الإهمال الكبير الذى يضرب لبنان خلال الفترة الراهنة، وأضاف النائب المستقيل من البرلمان اللبناني، في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن الفساد في بيروت تزايد بشكل كبير بعد وصول الرئيس ميشيل عون للرئاسة اللبنانية، وتنصيب حزب الله حاكما مطلقا في لبنان، منتزعا حقوق الجيش اللبناني في الدفاع عن البلاد ومنتزعا اقتصاد لبنان، ومتزعا العلاقات القوية بين الشرق والغرب خاصة العلاقات القوية مع الدول العربية.

ولفت النائب المستقيل من البرلمان اللبناني، إلى أن كل هذه الظواهر تسببت في إفلاس لبنان وتزايد البطالة وأزمة لبنان بسبب إهمال أو تواطئ ما أو مؤامرة، موضحا ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة تأتى بنواب جدد بجانب حكومة خبراء لبنانية، متابعا: تربينا على أن مصر أم الدنيا.

وفى وقت سابق اشتعلت التظاهرات اللبنانية، في الوقت الذى اقتحم متظاهرون مقر وزارة الأشغال في بيروت، وذلك وفقا لقناة العربية، وأوضحت القناة، أن متظاهرين يدخلون مقر وزارة المهجرين، كما أكدت أن مواجهات بين المحتجين وقوى الأمن وسط بيروت، مشيرة إلى نشوب مواجهات عنيفة وسط بيروت بين المتظاهرين وقوى الأمن قرب مقر البرلمان.

وأكد مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراقى، أن فاجعة بيروت درس مشترك عن خطورة الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة، كما أعلنت وزيرة العمل اللبنانية لميا الدويهى، بعد اجتماع وزاري، أن حكومة حسان دياب لم تتخذ أي قرارا بالاستقالة، بينما أعلنت النائبة ديما جمالي، استقالتها من البرلمان اللبناني.