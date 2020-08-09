شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش اللبنانى تنفى وجود أى أنفاق فى مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة الجيش اللبنانى، وجود أي أنفاق في مرفأ بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وفى وقت سابق أكد مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراقى، أن فاجعة بيروت درس مشترك عن خطورة الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وفى وقت سابق أفادت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مقر البرلمان اللبناني، مؤكدة احتدام حدة المواجهات فى محيط البرلمان وأنباء عن استخدام الرصاص الحي، ونقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها استخدام سلاح كلاشينكوف باتجاه المحتجين.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات في بيروت وذكر الجيش اللبناني فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين".