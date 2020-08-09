شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"التعاون الإسلامى" يوجه بتقديم العون والمساعدة للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني.

وأوضح الأمين العام أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تضرر من انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.

ومن جهة أخرى ذكرت قناة mtv اللبنانية، أنه ترددت أنباء حول تقديم الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب استقالتها غدًا الإثنين، وأضافت القناة، أن موضوع الاستقالة مطروح بشكلٍ كبير مّا يجعل من جلسة الغد جلسةً مصيريّة.

ونشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقًا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التي وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تدهور حاد في مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.