حكومة موريتانية جديدة.. 23 وزيرا بينهم 6 جدد

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

عَيَّنَ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الأحد، حكومة جديدة من 23 وزيرا، بينهم 6 جدد، خلفا لحكومة استقالت على خلفية وقائع فساد ونهب للمال العام.

واحتفظ 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة بحقائبهم في الحكومة الجديدة، وبينهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية، الصحة، التعليم العالي، بحسب أمين عام الرئاسة آداما بوكار سوكو، في مؤتمر صحفي.

ويترأس الحكومة الجديدة محمد ولد بلال، وتتضمن 6 وزراء جدد، هم: محمد محمود ولد بيه وزيرا العدل، الناها بنت الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، "عثمان مامادو كان" وزيرا الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عبد السلام ولد محمد صالح وزيرا للبترول والمعادن والطاقة، المرابط ولد بناهي وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وأحمد تيجان تيام أمينا عاما للحكومة.

فيما تقرر دمج وزارتي التعليم الأساسي والثانوي، وودمج الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة.

وتقدمت الحكومة السابقة، برئاسة رئيس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، باستقالتها إلى الرئيس ولد الغزواني، الخميس.

وتضم الحكومة 4 سيدات حصلن على حقائب التجارة والصناعة والسياحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والبيئة والتنمية المستدامة.

وأكد أمين عام الرئاسة، الأحد، وجود علاقة بين تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد ولد بلال، واستقالة سلفها وبين تقرير لجنة تحقيق برلمانية.

وقال سوكو إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

وشدد على أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، "لن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عنهما".

وأظهر تحقيق برلماني وجود أنشطة فساد مالي وإهدار للمال العام مشتبه بها رموز من نظام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، ومسؤولين في الحكومة المستقيلة.

وفي ما يلي التشكيلة الحكومة الجديدة:

وزير العدل: محمد محمود ولد بيه.

وزير الخارجية: إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وزير الدفاع: حننا سيدي حننا.

وزير الداخلية: محمد سالم ولد مرزوك.

وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان مامادو كان.

وزير المالية: محمد الأمين ولد الذهبي.

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وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه سيدي أعمر طالب.

وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح: محمد ماء العنين ولد أييه.

وزير البترول والمعادن والطاقة: عبد السلام ولد محمد صالح.

وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة: كامرا ساليمو محمد.

وزير الصحة: محمد نذير ولد حامد.

وزير الصيد والاقتصاد البحري: عبد العزيز ولد الداهي.

وزيرة التجارة والسياحة: الناها بنت مكناس.

وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: خديجة بنت بوكه

وزير التنمية الريفية: ادي ولد الزين.

وزير التجهيز والنقل: محمدو ولد امحيميد.

وزير المياه والصرف سيدي أحمد ولد محمد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال: سيدي ولد سالم.

وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان: المرابط ولد بناهي.

وزير التشغيل والشباب والرياضة: الطالب ولد سيدي أحمد.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: الناها هارون الشيخ سيديا.

وزيرة البيئة والتنمية المستدامة: مريم بكاي.

وزيرا أمينا عاما للحكومة: أحمد تجيان اتيام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.