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المفوضية الأوروبية ترفع مساعداتها للبنان إلى 63 مليون يورو

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بروكسل / الخليج 365

رفعت المفوضية الأوروبية، الأحد، مساعداتها المالية العاجلة الموجهة للبنان، إلى 63 مليون يورو (73.71 مليون دولار)، بهدف تخفيف الاحتياجات الطارئة للبلد العربي، عقب انفجار أكبر مرافئه.

وذكرت المفوضية في بيان، أنها أضافت مبلغ 30 مليون يورو (35.1 مليون دولار)، إلى مبلغ أعلنت عنه الجمعة بقيمة 33 مليون يورو (38.6 مليون دولار)، ضمن المعونات العاجلة للبنان.

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وأوضحت أن المساعدات المعلنة، سيتم تمريرها إلى الشعب اللبناني من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، وضمن ضوابط تضمن وصولها إلى المتضررين.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وفي وقت سابق الأحد، نظمت فرنسا والولايات المتحدة، مؤتمرا لدعم لبنان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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