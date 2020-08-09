الأمم المتحدة: لبنان بحاجة لمساعدات طارئة بـ117 مليون دولار

باريس / الخليج 365
قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن لبنان بحاجة إلى مساعدات طارئة بقيمة 117 مليون دولار، لمواجهة التبعات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان، أن المساعدات التي يحتاجها لبنان على نحو السرعة، تتمثل في الرعاية الصحية، وتوفير الغذاء والسكن.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن أمير قطر تميم بن حمد مساهمة بلاده بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة لبنان ومواجهة الأزمة التي يعيشها؛ مناشدا المجتمع الدولي تقديم مساعدات مالية عاجلة.
فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الاحتياجات كبيرة وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء.. الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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