الوحدة والرائد.. حبايب

في ثالث مواجهات الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجه فريق الوحدة ضيفه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وتقاسم الفريقين نقاط المباراة بتعادل سلبي.وكان الشوط قد شهد سيطرة من الفريق الوحداوي لكن دون خطورة كبيرة، وكانت أبرز أحداث الشوط بعد مرور نصف ساعة حين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لقائد فريق الرائد حسين الشويش بعد خشونته ضد البرازيلي أنسيلمو، وانتهى الشوط دون أهداف.

وفي الشوط الثاني أضاع الرائد فرصة التقدم بهدف أول حين أهدر محمد فوزير ركلة جزاء بعد أن تصدى لها ببراعة الحارس عبدالله الجدعاني، لتستمر النتيجة على حالها حتى أطلق حكم اللقاء صافرته منهياً المباراة.

الرائد أصبح في رصيده 36 نقطة في المركز السادس، أما الوحدة فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع.