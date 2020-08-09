ضمك ينعش حظوظ بقائه بثنائية في الفيصلي

أنعش فريق ضمك الأول لكرة القدم، حظوظ بقائه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوز مهم على ضيفه الفيصلي 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الفريق الجنوبي بالفوز لمهاجمه الأرجنتيني إميليو زيلايا الذي سجل هدفي فريقه على مدار الشوطين الدقيقتين (27) و(55)، بينما سجل للفيصلي يوسف الجبلي (80) من ركلة جزاء.

النتيجة رفعت رصيد ضمك إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر( قبل الأخير)، بينما بقي الفيصلي عند 38 نقطة.

هذا، وسيحل ضمك ضيفاً على التعاون في بريدة السبت المقبل، بينما يستضيف الفيصلي نظيره الأهلي في ذات اليوم لحساب الجولة الـ25 من الدوري.