غرق آسيوي في “سد ضبوعي” بأبها

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أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بعسير “النقيب – عبده السيد” أن مدني أبها باشر مساء هذا اليوم الأحد ١٤٤١/١٢/١٩هـ بلاغاً عن حالة غرق في سد ( ضبوعي طبب ) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وعند الوصول وجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية أسيوية أثناء قيامه بالسباحة ، تم مباشرة البحث من قبل الغواصين وفرق الإنقاذ حيث تم العثور عليه وإنتشاله من قبل الغواصين وتسليم الجثة للهلال الأحمر ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم.
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