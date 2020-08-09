الإعلام سلاح ذو حدين

الإعلام يعتبر إحدى الوسائل او المنظمات التجارية التى تتولى مسؤولية نشر الأخبار و إيصال المعلومات للأفراد . كما تقدم هذه التقنية مواضيع مختلفة للجمهور كالترفيه والمعلومات والتسلية والأخبار وغيرها ، وبالرغم من اختلاف وسائل الإعلام إلان أنها تتولى مهمة واحدة وهي تكوين الرآي العام وتنميته من خلال دورة في تقديم مايهم الجمهور كبرامج ترفيهية وخدمات وإعلانات وغيرها . ويعد تخصص الإعلام من التخصصات التي تتطلب من الإعلامي الجرأة والحيادية في الطرح وبالأضافة إلى امتلاكة والقدرة على طرح القضايا الحساسة وذلك نظراً لأن المهمة الأساسية للإعلامي هي تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن ومعالجة قضايا الفساد والعمل على مكافحته ومحاربته . ومن أهم وسائل الإعلام : الوسائل المرئيه – الوسائل السمعيه – الوسائل التقليديه – الوسائل الإلكترونيه . وانوه على تأثير وسائل الإعلام أنها تؤثر بشكل مباشر على مدى استيعاب الأفراد وما يكتسبونه من معرفة ، وتؤثر بسلوك الأفراد وتساهم في تغيره ، وتؤثر على الرآي العام . ويعتبر الإعلام في بعض الاحيان سلاحاً ذو حدين خاصة بعد ظهور الغزو الفكري للمجتمعات ..

بقلم الإعلامية : طوعه أحمد القطان