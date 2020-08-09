شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحذر: سنتعامل بالطرق المناسبة مع متجاوزى الأطر السلمية للتظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت قيادة الجيش اللبنانى، بعض المتظاهرين "الذين تجاوزوا الأطر السلمية للتظاهرات، وعمدوا إلى القيام بأعمال شغب وتكسير وحرق وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، وتؤكد أنها ستتعامل مع هؤلاء بالطرق المناسبة، كما تجدد دعوتها للعودة إلى سلمية التظاهر"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

من ناحية أخرى، اقتحم متظاهرون مقر وزارة الأشغال فى بيروت، وذلك وفقا لقناة العربية، وأوضحت القناة، أن متظاهرين يدخلون مقر وزارة المهجرين، كما أكدت أن مواجهات بين المحتجين وقوى الأمن وسط بيروت، مشيرة إلى نشوب مواجهات عنيفة وسط بيروت بين المتظاهرين وقوى الأمن قرب مقر البرلمان. وفى وقت سابق، أعلنت الخارجية السعودية، أن الجميع يعرف سوابق حزب الله باستخدام المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن هيمنة حزب الله تثير قلقنا جميعا، وقبلها أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التى أدت إلى تفجير مرفأ بيروت.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية من أوائل الدول التى قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني،مشيرا إلى أن الشعب اللبنانى له الحق فى العيش فى بلاده بأمان واحترام، ولبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسى واقتصادى شامل وعاجل.

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وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسى والاقتصادى يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التى تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابى يثير قلقنا جميعا.. الجميع يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين فى عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين.