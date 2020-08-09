بيان استقالة وزير البيئة اللبنانى: النظام قديم ومترهل وأضاع الكثير من الفرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، استقالته من الحكومة، فى بيان عنونه بـ"نفسى حزينة حتى الموت"، وقال فيه:
"أمام هول الفاجعة، وإنحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالى المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين، ومع إنسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفى ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتى وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتى من الحكومة.
وفى لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل فى قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبى طموحاتهم وأحلامهم، باقيا دائما وأبدا فى خدمة وطنى وأهلي".
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