شكرا لقرائتكم خبر عن 294 حالة إصابة جديدة بالكورونا في لبنان وحالتا وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6517.

وأفادت النهار اللبنانيةن أن لبنان سجلت اليوم 294 إصابة جديدة بكورونا، 288 من المقيمين و6 من الوافدين.

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كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ترفعان الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 76.