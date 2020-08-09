شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور للحظة اقتحام متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم متظاهرون لبنانيون، مقر وزارة الأشغال، مساء اليوم، في إطار الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إلى جانب آلاف المصابين. وظهرت لقطات فيديو لحظات حية بثتها فضائية "العربية" لاقتحام متظاهرون وزارة الأشغال وكان بينهم عدد من الأطفال، مرددين هاتافات "نحن الدولة" عقب دخولهم مقر الوزارة.

اقتحام متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال

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وفي وقت سابق، تجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



اقتحام متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال

ولليوم الثانى على التوالى، نظم عدد من المحتجين مظاهرات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفيما قام المتظاهرون برشق قوات الأمن اللبنانى بالحجاة قرب مبنى البرلمان، فى ظل الاحتجاجات المستمرة تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفيما تمكن المحتجون من اقتحام 3 وزارات وهى الخارجية والاقتصاد والبيئة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.



اقتحام متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال

وأطلقت قوات الأمن اللبنانى قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان اللبنانية، وفقا لمصادر إعلامية، وفى وقت سابق نشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية،

فيما أعلن النائب ميشال معوض تقديم استقالته من البرلمان اللبنانى، كما أعلن النائب فى البرلمان اللبنانى نعمة إفرام استقالته من مجلس النواب على خلفية انفجار بيروت، وقال، بحسب "قناة الجديد": "أعلن استقالتى من مجلس النواب، وتعليق نشاطى النيابى إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة".