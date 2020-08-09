شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يكشف حقيقة إطلاق أحد القيادات النيران على المتظاهرين فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجيش اللبنانى مساء اليوم الأحد بياناً بشأن ما تم تداوله بشأن تدخل أحد القيادات العسكرية اللبنانية، وإطلاقها النيران على المتظاهرين فى المظاهرات التى تشهدها العاصمة بيروت.

وقال البيان الصادر إن قيادة الجيش تنفى خبراً تداولته وسائل التواصل الاجتماعى يظهر أحد الأشخاص باللباس المدنى وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين، مدعية أنه العقيد جان غنطوس رئيس مكتب أمن بعبدا، وتشير إلى أن عناصر الجيش لم يطلقوا أى نوع من أنواع الرصاص الحى باتجاه المدنيين وسط بيروت.

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وذكرت قناة mtv اللبنانية أنه ترددت أنباء حول تقديم الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب استقالتها غدا الإثنين.

وأضافت القناة أن موضوع الاستقالة مطروح بشكلٍ كبير ممّا يجعل من جلسة الغد جلسةً مصيريّة.

ونشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانى فى محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضى، فى ظل تدهور حاد فى مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.