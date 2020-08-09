شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينفى وجود أنفاق لأحد التنظيمات اللبنانية فى ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الجيش اللبنانى صحة الاخبار المتداولة والتي تزعم وجود أنفاق لأحد التنظيمات اللبنانية تحت ميناء بيروت، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

جاء نص البيان صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى خبرا يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار فى المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية.

Advertisements

يهم قيادة الجيش أن تنفى نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقى للإهراءات بإتجاه الغرب.

يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل فى غرفة العمليات التى تحتوى على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.

تجدد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأى استفسار".