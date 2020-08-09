المغرب : 1230 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1157 حالة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم تسجيل 1230 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة التراكمية للمصابين 33237 حالة.
وأفادت الوزارة - في بيان اليوم - بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات 498، كما تم تسجيل 1157 حالة شفاء إضافية لتبلغ حصيلة التعافي 23347 حالة.
وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية المغربية ، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 1345 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 1144 إصابة أمس)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32007
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