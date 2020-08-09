شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق شلالا: مجموعات تسللت وسط التظاهرات اللبنانية ونفذت أعمال شغب وعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامى بمؤسسة الرئاسة اللبنانية، إن هناك مجموعات تسللت إلى التظاهرات اللبنانية الغاضبة وقامت بأعمال شغب ونشر العنف بين المتظاهرين، وأضاف "شلالا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشات الديهى، عبر قناة "ten"، أن مؤتمر الدول المانحة والذى عقد فى باريس اليوم الأحد، يؤكد أن لبنان ليس متروكاً من دول العالم، وأن الاهتمام به وبأوضاعه وأبنائه موجود وقائم وعبر عنه المتحدثون الذين كانوا يمثلون الدول الـ36 ممن شاركوا فى مؤتمر باريس.

وأكد المستشار الإعلامى بمؤسسة الرئاسة اللبنانية، أن لبنان يحظى باهتمام دول العالم، وذلك يدل على مكانة لبنان عالمياً، مشيراً إلى أن هناك دول أعلنت عن حجم المساعدات التى ستقدمها للدولة اللبنانية، ولكن بعضها طلب مهلة لتقييم الوضع والإعلان عن حجم المساعدات التى ستقدمها.

وفى وقت سابق، أعلنت الخارجية السعودية، أن الجميع يعرف سوابق حزب الله باستخدام المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث، وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن هيمنة حزب الله تثير قلقنا جميعا، وقبلها أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى تفجير مرفأ بيروت.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني،مشيرا إلى أن الشعب اللبناني له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام، ولبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعا.. الجميع يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين.