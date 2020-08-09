اخبار الخليج

منظمة التعاون الإسلامى تشارك بتقديم مساعدات انسانية للشعب اللبنانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشارك بتقديم مساعدات انسانية للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، بتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني.

وأوضح الامين العام - في بيان أوردته وكالة الأنباء / واس/ أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تضرر من انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامى تشارك بتقديم مساعدات انسانية للشعب اللبنانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا