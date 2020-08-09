شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشارك بتقديم مساعدات انسانية للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، بتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني.
وأوضح الامين العام - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية / واس/ أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تضرر من انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.
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