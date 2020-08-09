شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تسجيل 4 حالات مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بصفوف الجالية حول العالم.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن الإصابات ارتفعت إلى 4105، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أمريكا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.

وذكرت سفارة فلسطين في السعودية، أن حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عامًا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 64 حالة.