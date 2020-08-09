شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من البرلمان اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة ديما جمالي، استقالتها من البرلمان اللبناني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وفى وقت سابق أعرب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة وجميع الموظفين عن تضامنهم مع الشعب اللبناني وكل من تأثر بهذه الكارثة، في أعقاب الانفجار المروع الذي ضرب ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 أغسطس الماضي.

ويكثف صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفقًا لبيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، جهوده لتلبية الاحتياجات الناشئة لما يقرب من 84 ألف امرأة في سن الإنجاب، و48 ألف مراهقة من بين 300 ألف ممن نزحوا بسبب الكارثة، ويقدر أن 3478 امرأة حامل بحاجة إلى خدمات رعاية ما قبل الولادة والولادة.

وتركز استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان المنقذة للحياة على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للنساء والفتيات الأكثر ضعفًا من بين المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر؛ نظرًا لأن ما يقدر بنحو 300 ألف فقدوا منازلهم، ولأن عددًا من مرافق الرعاية الصحية قد دمرت كليًا أو جزئيًا ، فهناك حاجة إلى ضمان استمرارية خدمات رعاية الصحة الإنجابية المنقذة للحياة بما في ذلك رعاية صحة الأم، وتحتاج ما يقدر بنحو 84 ألف امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة) من بين الذين فقدوا منازلهم إلى الدعم لتلبية احتياجات النظافة الصحية ومرافق الصرف الصحي والنظافة العامة.