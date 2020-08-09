شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون اللبناني: اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون اللبناني، مساء يوم الأحد، إن حريقا اندلع عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت، مضيفا أن المحتجين يحاولون اختراق منطقة محاطة بسياج.

وتجددت اليوم، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب، مؤكدة أن المحتجين يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الأمن قنابل مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت قناة "لبنان 24" أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس، مشيرة إلى استخدام مفرقعات خلال المواجهات.