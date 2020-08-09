شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العمل اللبنانية: حكومة دياب لم تتخذ أى قرارا بالاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة العمل اللبنانية لميا الدويهى، بعد اجتماع وزاري، أن حكومة حسان دياب لم تتخذ أي قرارا بالاستقالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وقبلها أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها، أن القوى الأمنية تعمل على إبعاد المتظاهرين عن مقر البرلمان اللبناني، كما ذكرت القناة، أن متظاهرين لبنانيين يحاولون خلع الحواجز الحديدية الفاصلة بينهم وبين البرلمان، وفى وقت سابق أعلنت الكويت عن تقديم 30 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في لبنان ومساعدات أخرى بقيمة 11 مليون دولار، وفقا لمصادر إعلامية وفى وقت سابق نشبت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في محيط البرلمان وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية، وقبلها شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، حالة من الهدوء المشوب بالحذر عقب الاشتباكات والمواجهات الحادة التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من تداعيات الانفجار المدمر الذى تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضى فى ظل تدهور حاد فى مختلف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وقامت الأجهزة المحلية والبلدية برفع آثار الاشتباكات العنيفة التى وقعت أمس، لاسيما فى نطاق ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومحيط ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، وجرى إزالة الزجاج المتناثر والحطام والعوائق الخشبية وبقايا الإطارات المطاطية التى أشعلها المتظاهرون وفوارغ القنابل المسيلة للدموع وقنابل المولوتوف.

وقامت فرق التنظيف منذ الصباح الباكر، بتنظيف الشوارع ورفع المواد المحطمة منها، مستعينة بأعداد كبيرة من عمال النظافة وعربات جمع القمامة، والآلات الرافعة للحطام الثقيل، الذى جرى إحراقه أمس، مستفيدة من أن اليوم هو عطلة الأسبوع الرسمية فضلا عن خلو الشوارع من تجمعات المحتجين وحالة الهدوء فى حركة السير.