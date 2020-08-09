إنفوجراف.. أبرز ما شهدته مظاهرات لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت تظاهرات، فى العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسئولين عقب انفجار مرفأ بيروت، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
فى هذا الإنفوجراف، نتعرف معا على تفاصيل أبرز ما شهدته مظاهرات لبنان.
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