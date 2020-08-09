شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والأمم المتحدة يبحثان تطوير التعاون لدعم الجهود التنموية والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، اليوم الأحد، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين ستيفانو بيتيناتو، سبل تطوير التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة بما يدعم الجهود التنموية والإنسانية في مملكة البحرين ويحقق الأهداف المنشودة.

وأشاد وزير الخارجية - خلال الاجتماع وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية /بترا/ بالدور المهم والملموس الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والمبادرات البناءة التي تتناول الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، والنهوض بالمرأة البحرينية، والحقوق المدنية، وتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة والموارد والإدارة البيئية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد احتياجات التنمية وبناء شراكات قوية لتلبية تلك الاحتياجات سواء من خلال تطوير القدرات البشرية، أو الشراكة المجتمعية في مواجهة التحديات.

وأشاد مساعد وزير الخارجية بدور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بالحقوق، وبأهمية التعاون معها والعمل المشترك في الأمور التي من شأنها تعزيز التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في كافة مجالات حقوق الإنسان.

من جانبه، أعرب ستيفانو بيتيناتو عن اعتزازه الكبير بما تشهده الشراكة القائمة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المختلفة وبرامجها المتخصصة من تطور ونماء مستمرين، مؤكدًا على استعداد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين لتنمية وتطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك والمساهمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.