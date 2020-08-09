شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم متعمد بين سيارتين «لكزس» و«مازدا» في الدلم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصادم متعمد بين قائدي مركبتين في أحد المناطق في المملكة.
وأظهر المتقطع، حدوث تصادم متعمد بين سيارة “لكزس” وأخرى “مازدا” في الدلم، ولأسباب مجهولة ما تسبب في أضرار في كلا السيارتين.
وطالب متداولو المتقطع من الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم تجاه هذه الممارسات التي تعرض حياة المارة وقائدي المركبات للخطر.
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