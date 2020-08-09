- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: مدينتان تسجلان 47 درجة مئوية.. غبار ورياح وأمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - تواصل – فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها حالة عن الطقس ليوم غد الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى متفعات منطقة مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.
كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.
أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد، أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، بينما تسجل 17 مئوية كأقل درجة حرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأرصاد: مدينتان تسجلان 47 درجة مئوية.. غبار ورياح وأمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.