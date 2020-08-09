شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد: مدينتان تسجلان 47 درجة مئوية.. غبار ورياح وأمطار رعدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها حالة عن الطقس ليوم غد الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى متفعات منطقة مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

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أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد، أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، بينما تسجل 17 مئوية كأقل درجة حرارة.