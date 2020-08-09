شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة متهورة لقطع سيول وادي تربة تنتهي بمفاجأة صادمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق انجراف سيارة حاول قائدها ومرافقوه عبور وادي تربة التابع لمنطقة الباحة.
ويظهر في الفيديو محاولة متهورة من الشاب لعبور الوادي بسيارته، لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها بعد أن غير تيار السيل اتجاه سيرها.
وتمكن ركاب السيارة من النجاة بأنفسهم، حيث قفزوا من السيارة وسبحوا باتجاه مجرى السيل، وتم إنقاذهم بعد أن ذهبوا لمسافة بعيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة متهورة لقطع سيول وادي تربة تنتهي بمفاجأة صادمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.