شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. إزالة تعديات بمركز السيل الكبير على مساحة 100 ألف م2 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، اليوم الأحد، إزالة تعديات في مركز السيل الكبير بالطائف على مساحة تقدر بأكثر من 100 ألف م2.

وأوضحت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن عمليات الإزالة شملت ما يلي:

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• أسوار أسمنتية

• عقوم ترابية

• غرف حديدية وخيام