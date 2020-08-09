السعودية تسجل 37 حالة وفاة و1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3167 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إلى تسجيل 1428 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 288 ألفا و690حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1599 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و 39 شخصا.