شركة جوجل تحظر حسابات إيرانية دعائية على "يوتيوب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن حظر بعض الحسابات المتعلقة بالنظام الإيراني على موقع يوتيوب للفيديوهات والتي تستخدم كأداة دعائية.



وذكرت جوجل في تقرير يشمل الربع الثاني من العام الجاري، أن تلك الحسابات استخدمتها إيران في أنشطة منسقة تتماشى مع سياسات النظام.

وأوضح التقرير أن جوجل حجبت 16 حسابا على موقع "يوتيوب" تابعين لما يسمى "الاتحاد الدولي للوسائط الافتراضية" الخاضع لسيطرة النظام الإيراني، في أبريل/ نيسان 2020.

واتهمت جوجل الحسابات المحجوبة بتنفيذ عمليات تسلل منسقة حيث نشر بعض مستخدمي هذه الحسابات مقالات باللغة العربية تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في أمريكا وعلاقتها مع بعض الدول، حسب محطة إيران إنترناشونال الإخبارية الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

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الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر بانتظام موضوعات مضادة لأمريكا فيما يخص إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وحظرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرارا حسابات مرتبطة بالنظام الإيراني في عدة مناسبات.

وأعلنت إدارة فيسبوك في أبريل/ نيسان 2019، إغلاق 513 حسابا على هذه الشبكة الاجتماعية وكذلك "أنستقرام" بسبب علاقات مشبوهة مع إيران، وسلوك منسق غير موثوق به.

وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين في مارس/ آذار الماضي، عن زيادة الاستدعاءات والتعامل قضائيا مع نشطاء الفضاء الإلكتروني والإعلام داخل مدن مختلفة في إيران.

ويرى ناشطون حقوقيون ومحامون إيرانيون أن التدخل الأمني في أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا للخصوصية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان