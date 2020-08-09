- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جوجل تحظر حسابات إيرانية دعائية على "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة جوجل عن حظر بعض الحسابات المتعلقة بالنظام الإيراني على موقع يوتيوب للفيديوهات والتي تستخدم كأداة دعائية.
وذكرت جوجل في تقرير يشمل الربع الثاني من العام الجاري، أن تلك الحسابات استخدمتها إيران في أنشطة منسقة تتماشى مع سياسات النظام.
وأوضح التقرير أن جوجل حجبت 16 حسابا على موقع "يوتيوب" تابعين لما يسمى "الاتحاد الدولي للوسائط الافتراضية" الخاضع لسيطرة النظام الإيراني، في أبريل/ نيسان 2020.
واتهمت جوجل الحسابات المحجوبة بتنفيذ عمليات تسلل منسقة حيث نشر بعض مستخدمي هذه الحسابات مقالات باللغة العربية تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في أمريكا وعلاقتها مع بعض الدول، حسب محطة إيران إنترناشونال الإخبارية الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر بانتظام موضوعات مضادة لأمريكا فيما يخص إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
وحظرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرارا حسابات مرتبطة بالنظام الإيراني في عدة مناسبات.
وأعلنت إدارة فيسبوك في أبريل/ نيسان 2019، إغلاق 513 حسابا على هذه الشبكة الاجتماعية وكذلك "أنستقرام" بسبب علاقات مشبوهة مع إيران، وسلوك منسق غير موثوق به.
وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين في مارس/ آذار الماضي، عن زيادة الاستدعاءات والتعامل قضائيا مع نشطاء الفضاء الإلكتروني والإعلام داخل مدن مختلفة في إيران.
ويرى ناشطون حقوقيون ومحامون إيرانيون أن التدخل الأمني في أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا للخصوصية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كانت هذه تفاصيل خبر شركة جوجل تحظر حسابات إيرانية دعائية على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.