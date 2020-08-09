الكويت... إخماد حريق هائل... صور وفيديو

ووقعت الحادثة على طريق الجهراء، باتجاه المطلاع غربي الكويت، واستلزم للسيطرة عليه، 5 فرق إطفاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وذكرت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت من خلال بيان رسمي، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.
وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة، رغم انتشار ألسنة اللھب، التي طالت سيارتين وأشجارا على جانب الطریق.
وأسفرت الحادثة عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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