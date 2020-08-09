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كما أشارت الوزارة السعودية إلى إمكانية استراد أصحاب العمل رسوم تأشيرات العمل المصدره، والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
وقررت المالية تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة، التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من السعودية لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
كما أوضحت السلطات السعودية أنها ستقوم بتأجيل بعض الرسوم عن الوافدين، وتحمل تمديد إقامة المغتربين لـ 3 أشهر دون رسوم، بالإضافة لدعم القطاع الخاص والحكومي ومساعدة آلاف الوافدين من أصحاب الحاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل السعودية تفرج عن قرارات بشأن حوالي 14 مليون وافد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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