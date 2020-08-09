وزيرة لبنانية: لا قرار باستقالة الحكومة

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

قالت وزيرة العمل اللبنانية، لميا يمين، الأحد، إنه "لا قرار باستقالة الحكومة"، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري.

تصريح الوزيرة جاء بعد اجتماع وزاري جمع رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء.

كما قال وزير الصناعة، عماد حب الله، عقب الاجتماع: "الحكومة صامدة، ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤوليتنا تجاه الناس".

فيما لم يدل بقية الوزراء بتصريحات، وفق مراسل الخليج 365.

وأعلن كل من وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، ووزير البيئة، دميانوس قطار، في وقت سابق الأحد، استقالتهما من مجلس الوزراء.

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ويشهد وسط بيروت، الأحد، توترات بين محتجين والقوى الأمنية.

ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية، ميشال عون، حيث يحملونهم مسؤولية انفجار المرفأ.

وخلف الانفجار ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ونحو 300 ألف مشرد، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر نحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات أولية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، وهي مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وبينما أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن إجراء تحقيق يستمر 5 أيام كحد أقصى، تتصاعد دعوات لبنانية إلى إجراء تحقيق دولي.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.