لبنان.. نائب سادس يستقيل من البرلمان احتجاجا على كارثة بيروت

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلن النائب اللبناني المستقل ميشال معوض، الأحد، استقالته من مجلس النواب، في سادس استقالة نيابية منذ انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.

فيما تراجع النائب السابع، نعمة إفرام، عن استقالة أعلنها، الأحد، بهدف "إعطاء فرصة يومين أو ثلاثة للمجلس لإصدار قانون لتقصير ولاية المجلس وإلا سيستقيل"، وفق تصريحات متلفزة.

وقال معوض في مؤتمر صحفي: "أمام دماء اللبنانيين ومستقبل أولادنا كل الحسابات السياسية تسقط".

وأضاف: "قررت التقدم باستقالتي من مجلس النواب، لأعود إلى النضال من الشارع بجانب اللبنانيين لنسقط الحكومة ونفرض انتخابات نيابية مبكرة تشرف عليها حكومة حيادية".

أضاف: "نحن أمام سلطة ومنظومة (..) لم يقبلوا بتحقيق دولي ولم تستقل الحكومة ولم يجتمع مجلس النواب".

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ورأى أن "المؤسسات مخطوفة من منظومة السلاح ولعبة المحاور منظومة الفساد والإهمال".

وسبق معوض، استقالة 3 من نواب حزب الكتائب اللبنانية، بحسب تصريح رئيسه سامي الجميل، بجانب النائبة بولا يعقوبيان، والنائب مروان حمادة.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وزاد الانفجار من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

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