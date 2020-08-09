الداخلية التركية تنشر مشاهد البحث والإنقاذ لفرقها بمرفأ بيروت

أنقرة/ الخليج 365

نشرت وزارة الداخلية التركية، مشاهد لجانب من فعاليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الطواقم التركية في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وتظهر المشاهد التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على تويتر، مواصلة فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الانفجار.

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وعلقت الوزارة على المقطع المصور بالقول: "فرقنا لدى آفاد تواصل دون انقطاع أعمال البحث والإنقاذ في المرفأ".

وفي وقت سابق، وعلى هامش جولته التفقدية في مكان الانفجار، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كافة مستشفيات بلاده، وطائراتها الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، لمعالجة المصابين في الانفجار.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.